У грудні в Полтавській області спостерігається відчутне подорожчання продуктів, тож розповідаємо, що буде далі та до чого варто готуватися місцевим жителям.

Подорожчання окремих продуктів у Полтавській області повʼязане з сезонним попитом та додатковими витратами виробників, повідомляє Politeka.

Експерти наголошують, що подорожчання продуктів у Полтавській області означає, що споживачам варто придивитися до свого споживчого кошика і подбати про закупівлі заздалегідь, аби уникнути великих витрат у останні дні року.

За даними Держстату, інфляція у жовтні 2025 року склала 0,9% за місяць і 10,9% у річному вимірі. Продовольчі товари та безалкогольні напої додали в середньому 1,6%. Найбільший стрибок цін зафіксовано на яйця, які коштують на 11% більше.

Овочі зросли у вартості на 10,4%, а інші товари додали від 1 до 7,1%. Частина навпаки здешевшала, зокрема цукор, рис, макаронні вироби та деякі фрукти.

Експерти кажуть, що суттєвого загального подорожчання продуктів у Полтавській області напередодні свят не очікується, проте окремі категорії все ж демонструють зростання.

Яйця, за прогнозами експертів, у грудні можуть коштувати 80–100 грн за десяток, що пов’язано з підвищеним попитом і сезонним зростанням вартості кормів.

Свинина на початку грудня вже коштує до 300 грн за кілограм, курятина піднялася на 2–6%, зокрема філе до 244 грн/кг, стегно – до 146, а тушку можна придбати за 119–127.

Молоко коштує 70–80 грн/л, вершкове масло 100–120 за 200 грам. Водночас, деякі позиції можуть здешевшати після новорічних свят, особливо жирна молочна продукція. У січні очікується корекція до 30–35%.

Тож місцевим мешканцям радять купувати необхідні товари заздалегідь, щоб потім не переплачувати.

