Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є наслідком збільшення витрат на газ, електроенергію та обслуговування інфраструктури.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області торкнулося великої кількості домогосподарств та бюджетних установ, передає Politeka.

Як повідомляє «Лубнитеплоенерго», зростання вартості теплової енергії пов’язане з подорожчанням виробництва, транспортування та постачання ресурсу.

Згідно з чинним законодавством, тарифи мають відображати економічно обґрунтовані витрати підприємства. Попередня ціна тепла була встановлена обласною радою у серпні 2024 року і враховувала гарячу воду з можливими витратами на ремонт та обслуговування теплопунктів. Раніше рівень відшкодування коштів становив близько 76%, що робило перегляд тарифів необхідним з 1 жовтня 2025 року.

Фахівці ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» провели детальні розрахунки, які показали суттєве зростання цін на паливно-енергетичні ресурси. Зокрема, природний газ для населення коштує приблизно 6183 гривень за тисячу кубометрів, тоді як для бюджетних організацій і інших споживачів — понад 13 тисяч гривень. Додаткові витрати на транспортування та розподіл газу підвищують собівартість тепла ще більше.

Крім того, протягом останніх шести місяців значно зросла вартість електроенергії, середня ціна кіловат-години перевищила 8 гривень. Це спричинило зростання тарифів на 192% для населення та на 25% для бюджетних установ. Також підвищення послуг водопостачання і водовідведення у Лубнах та Пирятині впливає на кінцеву ціну теплової енергії.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є наслідком збільшення витрат на газ, електроенергію та обслуговування інфраструктури, що відчутно впливає на бюджет домогосподарств і роботу державних установ.

