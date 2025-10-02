Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє зменшити фінансовий тиск під час оплати комунальних послуг у холодний сезон.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає фінансове покриття витрат на комунальні послуги для літніх мешканців під час зимового періоду 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який координує Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services. Основна мета програми – забезпечити підтримку людям, що втратили житло через бойові дії та тимчасово проживають у сільських громадах Зінківської та Полтавської територіальних одиниць.

Організатори радять уважно слідкувати за графіком виїздів мобільних груп, щоб не пропустити можливість зареєструватися у своєму населеному пункті. Допомога розрахована на найбільш уразливі категорії населення: осіб з інвалідністю першої та другої групи, людей з дитячою інвалідністю, а також громадян віком від 60 років.

Крім того, фінансову підтримку можуть отримати самотні матері та батьки з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, родини з малими дітьми до трьох років, прийомні сім’ї, багатодітні родини та люди із серйозними хронічними захворюваннями, лікування яких потребує значних витрат.

Для оформлення допомоги обов’язково надавати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Без цих документів подати заявку неможливо.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє зменшити фінансовий тиск під час оплати комунальних послуг у холодний сезон, а також забезпечує додатковий захист найбільш уразливих категорій мешканців, надаючи їм відчуття безпеки та підтримки у складний період.

