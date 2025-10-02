Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовое давление при оплате коммунальных услуг в холодный сезон.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовое покрытие расходов на коммунальные услуги для пожилых жителей во время зимнего периода 2025/26, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», который координирует Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services. Основная цель программы – обеспечить поддержку людям, потерявшим жилье из-за боевых действий и временно проживающих в сельских общинах Зинковской и Полтавской территориальных единиц.

Организаторы советуют внимательно следить за графиком выездов мобильных групп, чтобы не упустить возможность зарегистрироваться в своем населенном пункте. Помощь рассчитана на наиболее уязвимые категории населения: лиц с инвалидностью первой и второй группы, людей с детской инвалидностью, а также граждан от 60 лет.

Кроме того, финансовую поддержку могут получить одинокие матери и родители с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, семьи с маленькими детьми до трех лет, приемные семьи, многодетные семьи и люди с серьезными хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных затрат.

Для оформления помощи обязательно предоставлять паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Без этих документов подать заявку невозможно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовое давление при оплате коммунальных услуг в холодный сезон, а также обеспечивает дополнительную защиту наиболее уязвимых категорий жителей, предоставляя им ощущение безопасности и поддержки в сложный период.

