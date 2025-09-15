Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області дає відчуття турботи для багатьох вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає можливість отримати прихисток у новому модульному містечку, яке зводять у громаді, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці соціального захисту Сум, проєкт розрахований на внутрішньо переміщених осіб та родини, чиї оселі постраждали через воєнні дії або інші надзвичайні події.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області реалізується через будівництво модульного містечка, яке має стати безпечним тимчасовим притулком для людей, що залишилися без житла.

Заявки на поселення розглядає Департамент соціального захисту населення міської ради. Саме ця установа визначає потреби тих, хто має право на поселення в тимчасові споруди.

Для того щоб стати на облік і отримати дану гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Сумській області, необхідно заповнити заяву встановленого зразка.

Подати її можна у Департаменті соціального захисту населення за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, Громадська приймальня, робоче місце № 15. Працівники приймають заявників у робочий час і надають усю необхідну інформацію.

Під час подання заяви потрібно мати при собі документи. Це паспорт, ідентифікаційний код і довідка внутрішньо переміщеної особи. У разі якщо заяву подає родина, потрібно надати відповідні дані щодо всіх членів сім’ї, які потребують тимчасового житла. Без цих документів оформлення буде неможливим.

Проєкт спрямований на підтримку найбільш вразливих категорій. У першу чергу йдеться про літніх людей, які залишилися без власної домівки, а також про внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в Сумах.

