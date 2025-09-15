Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области дает чувство заботы для многих уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает возможность получить убежище в новом модульном городке, возводимом в общине, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Facebook-странице социальной защиты Сум, проект рассчитан на внутренне перемещенных лиц и семьи, чьи дома пострадали из-за военных действий или других чрезвычайных происшествий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области реализуется через строительство модульного городка, которое должно стать безопасным временным убежищем для оставшихся без жилья людей.

Заявки на поселение рассматривает Департамент социальной защиты населения. Именно это учреждение определяет потребности тех, кто имеет право на поселение во временные постройки.

Чтобы стать на учет и получить данную гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумской области, необходимо заполнить заявление установленного образца.

Подать ее можно в Департаменте социальной защиты населения по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, Общественная приемная, рабочее место № 15. Работники принимают заявителей в рабочее время и предоставляют всю необходимую информацию.

При подаче заявления нужно иметь при себе документы. Это паспорт, идентификационный код и справка внутриперемещенного лица. В случае если заявление подает семья, нужно предоставить соответствующие данные по всем членам семьи, нуждающимся в временном жилье. Без этих документов оформление будет невозможно.

Проект направлен на поддержку наиболее уязвимых категорий. В первую очередь речь идет о пожилых людях, оставшихся без собственного дома, а также о внутренне перемещенных лицах, оказавшихся в Сумах.

