Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі все актуальнішою, адже багато компаній готові приймати людей із досвідом і життєвою мудрістю.

Робота для пенсіонерів в Одесі дає можливість мати зайнятість з гідною зарплатою, офіційним працевлаштуванням та соцгарантіями, повідомляє Politeka.

Серед найактуальніших вакансій на платформі work.ua є позиція продавця у супермаркеті «Сільпо» на Фонтанській дорозі. Кандидатам пропонують стабільну зарплату від 24 300 до 25 400 гривень, офіційне працевлаштування та дружню підтримку колег у перші дні.

Основні обов’язки на цій роботі для пенсіонерів в Одесі включають уважну та якісну комплектацію товарів для гостей, ввічливе спілкування та допомогу відвідувачам.

Компанія також пропонує можливість індивідуального графіка, різноманітні тренінги, пільги на спортивні й культурні заклади, а ще знижки на власне виробництво «Сільпо».

Ще одна пропозиція для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів в Одесі – водій-експедитор у компанії Dynamica. Зайнятість передбачає доставку товарів клієнтам в місті та по регіону та участь у складському обліку й оформленні первинної документації.

Заробітна плата коливається від 22 000 до 25 000 після успішного проходження місячного випробувального терміну. Графік: із 9:00 до 18:00, вихідні – субота і неділя.

Крім цього, є пропозиції для водіїв категорії В і С із перевезенням м’ясної продукції по місту та регіону. Графік позмінний, на підприємстві є їдальня та гуртожиток, видається спецодяг, а доставка здійснюється транспортом компанії.

Отже, старші люди мають можливість обирати і пробувати себе в найрізноманітніших сферах. Завдяки цьому, всі охочі зможуть знайти зайнятість, яка буде їм до душі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.