Жителям варто дотримуватися порад, щоб уникнути незручностей під час дії графіка відключенння світла в Одеській області на 17 грудня.

Графік відключення світла у Одеській області на 17 грудня оголосили в Окнянській селищній громаді та Куяльницькій сільській об'єднаній територіальній громаді, повідомляє Politeka.

Планові роботи проводитиме АТ «ДТЕК Одеські електромережі» для підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій.

У межах профілактичних робіт електроенергію відключать у низці населених пунктів громади.

17 грудня з 08:00 до 19:00 світла не буде у селі Малаївці на вулицях Базарна, Вишнева, Квіткова, Лісна, Миру, Набережна та Сонячна. Також у цей час відключення стосуватиметься села Волярка, а в Куяльницькій об’єднаній територіальній громаді – населених пунктів Нестоїта, Соболівка та Мардарівка.

З 15:00 до 21:00 роботи охоплять села Малий Фонтан, Великий Фонтaн, Любомирка, Дібрівка, Гидерим (вулиці Незалежна, Травнева, Виноградна), Гонората, Миколаївка Перша (вул. Заводська), Глибочок (вул. Центральна) та Борщі.

Місцевим ешканцям радять заздалегідь підготувати резервні джерела світла, зарядити телефони та спланувати побутові справи з урахуванням відключень. Рекомендується вимкнути електроприлади, щоб уникнути перевантажень після відновлення подачі енергії. Також варто мати під рукою ліхтарики, свічки та батарейки, особливо у домогосподарствах із дітьми або людьми похилого віку.

Також рекомендується заздалегідь підготувати запас води та продуктів, які не потребують охолодження, щоб уникнути незручностей під час дії графіка відключенння світла в Одеській області на 17 грудня. У випадку необхідності користування медичними приладами, що залежать від електрики, слід заздалегідь продумати альтернативні джерела живлення або резервне обладнання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.