В Одеській області на 16 грудня запроваджують графіки планових відключень свытла у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних та профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Як зазначають енергетики, фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували детальний графік планових знеструмлень на 16 грудня. У низці населених пунктів обмеження триватимуть до 11 годин поспіль.

Зокрема, роботи виконуватимуться в межах Окнянської селищної територіальної громади. У селі Леонтівка електропостачання буде повністю припинене з 08:00 до 19:00. У цей період без світла залишиться вул. Леонтівка.

Також через технічні роботи з 08:00 до 19:00 електроенергії не буде в селі Маяки — обмеження стосуватимуться визначеної вулиці Миру.

Окрім цього, планове знеструмлення у той самий час — з 08:00 до 19:00 — заплановане в селі Окни. Відключення відбудеться за переліком адрес, оприлюднених у графіку:

Довженка Олександра, Козацької Слави, Курортна, Незалежності.

У населеному пункті Флора електропостачання тимчасово припинять 16 грудня з 08:00 до 19:00 на низці вулиць:

Іванівська, Флора, Ягорлицька.

Планові відключення також торкнуться низки населених пунктів, де світло буде відсутнє з 08:00 до 15:00 на визначених вулицях:

в селах Дібрівка, Малий Фонтан, Великий Фонтан, Миколаївка Перша (вул. Заводська), Гонората, Гидерим (вулиці Незалежна, Травнева, Виноградна), Борщі, Любомирка, Глибочок (вул. Центральна).

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

