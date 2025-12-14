Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Харкові вказує на нестабільні умови.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Харкові свідчить про чергування холодних ночей і відносно м’яких днів, повідомляють синоптики, повіддомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Метеофор.

Температурні коливання очікуються від 0 до +6 °C, а опади будуть мінімальними, переважно у вигляді снігу або мокрого снігу.

Вівторок, 15 грудня, розпочне тиждень із +3 °C вдень та нічними заморозками близько 0 °C. Прогноз передбачає хмарність із проясненнями, без істотних опадів.

Середа, 16 числа, обіцяє похолодання до нуля вночі та денну температуру +2 °C. Можливий легкий вітер, що підсилює відчуття холоду.

У четвер повітря вдень прогріється до +2 °C, а вночі стовпчик термометра опуститься до 0. Очікується переважно хмарна погода з короткочасним снігом у другій половині дня.

П’ятниця, 18 числа, стане одним із тепліших днів тижня – вдень +4 °C, вночі 0 °C. Сонячні промінці чергуватимуться з хмарами, вітер помірний.

Субота, 19 числа, порадує потеплінням до +5 °C вдень і +3 °C уночі. Сніг або дрібний дощ можливі в ранкові години.

Неділя, 20 числа, знову прогріє повітря до +6 °C, проте вечірні години принесуть охолодження до +4 °C.

Понеділок, 21 грудня, завершить тиждень з температурою вдень +5 °C та нічними +3 °C. Можлива короткочасна хуртовина, тому водіям та пішоходам радять дотримуватися обережності.

За даними синоптиків, Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Харкові вказує на нестабільні умови: вдень переважатиме відносне тепло, а ночі будуть морозними. Мешканцям радять підбирати одяг шарами, уникати слизьких ділянок на дорогах і враховувати можливі опади при плануванні поїздок.

