Заплановано графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Полтавській області, які пов’язані із проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.
Як зазначається у повідомленнях громад, фахівці АТ «Полтаваобленерго» виконуватимуть технічні роботи на електромережах, що тимчасово вплине на стабільність електропостачання.
У межах оприлюдненого графіку відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Полтавській області окремим мешканцям доведеться готуватися до тривалих вимкнень, які можуть тривати до восьми годин.
15 грудня Білоусівка електроенергію відключатимуть з 9 до 15:00. Світла тимчасово не буде за переліком вулиць, визначених у графіку:
- Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),
- Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),
- пров.Мележика1 (б. 1, 2),
- Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),
- Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),
- пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),
- Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).
Також знеструмлення планується 15 грудня у смт.Чорнухи — там роботи триватимуть з 08:30 до 14:30, і обмеження діятимуть лише на окремих вулицях, про які громада попередила заздалегідь.
- Богдана В'язовського (б. 8, 10, 11, 13),
- Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),
- Травнева (б. 23, 32, 34),
- Центральна (б. 23).
16 числа в селі Старі Санжари можливі відключення в цей же період — з 08:00 до 16:00 (протягом 8 годин поспіль). Електропостачання буде обмежене за конкретними адресами, що зазначені у повідомленні:
- Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),
- Соборності (б. 50),
- Старосанжарська (б. 128, 130),
- провулки Затишний (б. 1, 3),
- провулок Короткий (б. 1, 3),
- провулок Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),
- пров.Тихий (б. 2, 4).
Крім того, 16 грудня у селі Пологи світло планово вимикатимуть з 08:00 до 17:00. Перелік вулиць, де відбуватимуться роботи, оприлюднено відповідно до графіка:
- Івана Біленького (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10/11, 12, 16),
- Івана Козки (б. 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23, 24/1, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70/1, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 94, 96, 98/2),
- Комсомольська (б. 4),
- пров.Миру (б. 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10),
- пров.Молодіжний (б. 3, 6, 7, 9, 10),
- Польова (б. 4, 6, 12, 18),
- Степова (б. 6, 8, 10, 12, 14, 15/1, 17, 19),
- Тараса Шевченка (б. 1, 2а, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30/2, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 79, 82, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 113, 113а, 115, 117, 119, 127, 131, 133, 137, 139, 143, 145, 149, 151),
- Травнева (б. 1/15, 2/17, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20),
- провулок Щасливий (б. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13/1).
Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.
Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:
- Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.
- Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.
- Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.
- На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».
Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.
