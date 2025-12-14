Варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Полтавській області.

Заплановано графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Полтавській області, які пов’язані із проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Як зазначається у повідомленнях громад, фахівці АТ «Полтаваобленерго» виконуватимуть технічні роботи на електромережах, що тимчасово вплине на стабільність електропостачання.

У межах оприлюдненого графіку відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Полтавській області окремим мешканцям доведеться готуватися до тривалих вимкнень, які можуть тривати до восьми годин.

15 грудня Білоусівка електроенергію відключатимуть з 9 до 15:00. Світла тимчасово не буде за переліком вулиць, визначених у графіку:

Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пров.Мележика1 (б. 1, 2),

Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).

Також знеструмлення планується 15 грудня у смт.Чорнухи — там роботи триватимуть з 08:30 до 14:30, і обмеження діятимуть лише на окремих вулицях, про які громада попередила заздалегідь.

Богдана В'язовського (б. 8, 10, 11, 13),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23).

16 числа в селі Старі Санжари можливі відключення в цей же період — з 08:00 до 16:00 (протягом 8 годин поспіль). Електропостачання буде обмежене за конкретними адресами, що зазначені у повідомленні:

Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),

Соборності (б. 50),

Старосанжарська (б. 128, 130),

провулки Затишний (б. 1, 3),

провулок Короткий (б. 1, 3),

провулок Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),

пров.Тихий (б. 2, 4).

Крім того, 16 грудня у селі Пологи світло планово вимикатимуть з 08:00 до 17:00. Перелік вулиць, де відбуватимуться роботи, оприлюднено відповідно до графіка:

Івана Біленького (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10/11, 12, 16),

Івана Козки (б. 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23, 24/1, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70/1, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 94, 96, 98/2),

Комсомольська (б. 4),

пров.Миру (б. 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10),

пров.Молодіжний (б. 3, 6, 7, 9, 10),

Польова (б. 4, 6, 12, 18),

Степова (б. 6, 8, 10, 12, 14, 15/1, 17, 19),

Тараса Шевченка (б. 1, 2а, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30/2, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 79, 82, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 113, 113а, 115, 117, 119, 127, 131, 133, 137, 139, 143, 145, 149, 151),

Травнева (б. 1/15, 2/17, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

провулок Щасливий (б. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13/1).

Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.

