Запланированы графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Полтавской области, связанные с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.
Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут выполнять технические работы на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения.
В рамках обнародованного графика отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Полтавской области отдельным жителям придется готовиться к длительным отключениям, которые могут занять до восьми часов.
15 декабря Билоусивка будет отключать электроэнергию с 9 до 15:00. Света временно не будет по перечню улиц, определенных в графике:
- Мележика (р. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),
- Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),
- пер.Мележика 1 (б. 1, 2),
- Мызивська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),
- Молодижна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),
- пер.Молодижный (б. 1, 2, 3),
- Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).
Также обесточивание планируется 15 декабря в пгт.Чорнухы — там работы будут продолжаться с 08:30 до 14:30 и ограничения будут действовать только на отдельных улицах, о которых община предупредила заранее.
- Богдана Вязовского (б. 8, 10, 11, 13),
- Мележыка (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),
- Травнева (б. 23, 32, 34),
- Центральна (б. 23).
16 числа в селе Стари Санжары возможны отключения в этот же период – с 08:00 до 16:00 (в течение 8 часов подряд). Электроснабжение будет ограничено по конкретным адресам, указанным в сообщении:
- Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71 81, 83, 85),
- Соборности (б. 50),
- Старосанжарська (б. 128, 130),
- переулки Заышный (б. 1, 3),
- переулок Короткый (б. 1, 3),
- переулок Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),
- пер.Тыхый (б. 2, 4).
Кроме того, 16 декабря в селе Пологы свет будут планово выключать с 08:00 до 17:00. Перечень улиц, где будут проходить работы, обнародован в соответствии с графиком:
- Ивана Биленького (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10/11, 12, 16),
- Ивана Козки (б. 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 5 64, 66, 67, 68, 70/1, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 94, 96, 98/2),
- Комсомольська (б. 4),
- пер.Мыру (б. 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10),
- пер.Молодижный (б. 3, 6, 7, 9, 10),
- Польова (б. 4, 6, 12, 18),
- Степова (б. 6, 8, 10, 12, 14, 15/1, 17, 19),
- Тараса Шевченка (б. 1, 2а, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30/2, 31, 32 34/1, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 63а, 63 75, 75а, 79, 82, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 113, 113а, 115, 117, 119, 127, 131, 133, 3 149, 151),
- Травнева (б. 1/15, 2/17, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20),
- переулок Счастливый (б. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13/1).
Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временным неудобствам.
Как узнать об отключениях, если они возникнут:
- Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.
- Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.
- Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.
- На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».
Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.