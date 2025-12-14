Следует заранее подготовиться к графикам отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Полтавской области.

Запланированы графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Полтавской области, связанные с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» будут выполнять технические работы на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения.

В рамках обнародованного графика отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Полтавской области отдельным жителям придется готовиться к длительным отключениям, которые могут занять до восьми часов.

15 декабря Билоусивка будет отключать электроэнергию с 9 до 15:00. Света временно не будет по перечню улиц, определенных в графике:

Мележика (р. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пер.Мележика 1 (б. 1, 2),

Мызивська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодижна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пер.Молодижный (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).

Также обесточивание планируется 15 декабря в пгт.Чорнухы — там работы будут продолжаться с 08:30 до 14:30 и ограничения будут действовать только на отдельных улицах, о которых община предупредила заранее.

Богдана Вязовского (б. 8, 10, 11, 13),

Мележыка (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23).

16 числа в селе Стари Санжары возможны отключения в этот же период – с 08:00 до 16:00 (в течение 8 часов подряд). Электроснабжение будет ограничено по конкретным адресам, указанным в сообщении:

Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71 81, 83, 85),

Соборности (б. 50),

Старосанжарська (б. 128, 130),

переулки Заышный (б. 1, 3),

переулок Короткый (б. 1, 3),

переулок Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),

пер.Тыхый (б. 2, 4).

Кроме того, 16 декабря в селе Пологы свет будут планово выключать с 08:00 до 17:00. Перечень улиц, где будут проходить работы, обнародован в соответствии с графиком:

Ивана Биленького (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10/11, 12, 16),

Ивана Козки (б. 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23 30, 31, 31а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 5 64, 66, 67, 68, 70/1, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90/2, 92, 92/1, 94, 96, 98/2),

Комсомольська (б. 4),

пер.Мыру (б. 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10),

пер.Молодижный (б. 3, 6, 7, 9, 10),

Польова (б. 4, 6, 12, 18),

Степова (б. 6, 8, 10, 12, 14, 15/1, 17, 19),

Тараса Шевченка (б. 1, 2а, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30/2, 31, 32 34/1, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 63а, 63 75, 75а, 79, 82, 87, 89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 113, 113а, 115, 117, 119, 127, 131, 133, 3 149, 151),

Травнева (б. 1/15, 2/17, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

переулок Счастливый (б. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13/1).

Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

