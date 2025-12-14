Специалисты ДТЭК объявили о дополнительных графиках отключения света в Киевской области на понедельник, 15 декабря 2025 года.

В связи с профилактическими работами в электросетях Киевской области 15 декабря 2025 года в регионе будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

В пределах Великодимерской общины 15 декабря графики отключения света на время проведения профилактических работ в электросетях будут применяться в следующих населенных пунктах:

с 9:30 до 15:30 – с. Богдановка (по ул. Строительная, Просвещенская, Парникова, Хмельницкого, пер. Лучевой), Русанов (Киевская, Молодежная, Покровская, Специалистов);

(по ул. Строительная, Просвещенская, Парникова, Хмельницкого, пер. Лучевой), (Киевская, Молодежная, Покровская, Специалистов); с 8:00 до 15:00 – с. Заря (ул. Каштанова), Гоголев (Богуна, Бориспольца, Гринченко, Грушевского, Довженко, Замковая, Уютная, Зеленая, Выговского, Калюка, Остерская, Малиновая, Черных Запорожцев и др. – полный список можно просмотреть на сайте общины).

В городе Переяслав обесточения будут проходить с 8:30 до 16:30 или с 12:00 до 18:00 для домов по улицам Волынская, Героев Мариуполя, Коммунарская, Набережная, Тараса Федоровича, Богдана Хмальницкого, пишет Politeka.

Кроме того, дополнительные графики отключения света в Киевской области 15 декабря коснутся с 8:00 до 20:00 села Лесное Дмитровской общины и с 9:30 до 15:30 – с. Красное Первое в Обуховском районе.

ДТЭК может объявить и другие плановые обесточивания на понедельник, поэтому следите за актуальной информацией на официальных страницах компании.

