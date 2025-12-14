Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, это форма государственной поддержки, доступная всем, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны, пишет Politeka.net.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно знать, как работает система расселения и какие документы необходимо предоставить.
Такие дома предоставляются по месту фактического пребывания переселенца, обычно на период до одного года. При необходимости этот срок могут продлить, если у человека или семьи нет возможности найти другое жилье.
Установленная и минимальная норма площади бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области на каждого жителя должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о предоставлении жилья принимается на основе балльной системы оценки потребностей.
Предпочтение при поселении имеют:
- многодетные семьи;
- семьи с детьми;
- беременные женщины;
- люди с инвалидностью или утратившие трудоспособность;
- пенсионеры, дом которых был разрушен или непригоден для проживания.
Как встать на учет?
Чтобы получить временное жилье, необходимо подать заявку в один из следующих органов:
- центра предоставления административных услуг (ЦНАП);
- исполнительного органа местного совета;
- районной государственной администрации
После обращения на семью или отдельное лицо открывают учетное дело и присваивают индивидуальный номер.
Необходимые документы:
- копии паспортов и документов, подтверждающих гражданство;
- справка ВПЛ;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- копия ИНН;
- подтверждение приоритетного права (при наличии).
Повреждение или разрушение дома допускается подтвердить письменным заявлением членов семьи.
Когда могут отказать?
Во взятии на учет отказывают только в двух случаях:
- если представлен неполный пакет документов;
- если предоставленные данные недостоверны.
В случае несогласия с решением, заявитель имеет право обжаловать отказ в суде.
