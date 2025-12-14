Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, это форма государственной поддержки, доступная всем, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны, пишет Politeka.net.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно знать, как работает система расселения и какие документы необходимо предоставить.

Такие дома предоставляются по месту фактического пребывания переселенца, обычно на период до одного года. При необходимости этот срок могут продлить, если у человека или семьи нет возможности найти другое жилье.

Установленная и минимальная норма площади бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области на каждого жителя должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о предоставлении жилья принимается на основе балльной системы оценки потребностей.

Предпочтение при поселении имеют:

  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми;
  • беременные женщины;
  • люди с инвалидностью или утратившие трудоспособность;
  • пенсионеры, дом которых был разрушен или непригоден для проживания.

Аренда жилья в Киеве

Как встать на учет?

Чтобы получить временное жилье, необходимо подать заявку в один из следующих органов:

  • центра предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • исполнительного органа местного совета;
  • районной государственной администрации

После обращения на семью или отдельное лицо открывают учетное дело и присваивают индивидуальный номер.

Необходимые документы:

  • копии паспортов и документов, подтверждающих гражданство;
  • справка ВПЛ;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • копия ИНН;
  • подтверждение приоритетного права (при наличии).

Повреждение или разрушение дома допускается подтвердить письменным заявлением членов семьи.

Когда могут отказать?

Во взятии на учет отказывают только в двух случаях:

  • если представлен неполный пакет документов;
  • если предоставленные данные недостоверны.

В случае несогласия с решением, заявитель имеет право обжаловать отказ в суде.

