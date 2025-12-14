Переселенцы и члены их семей могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, это форма государственной поддержки, доступная всем, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны, пишет Politeka.net.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно знать, как работает система расселения и какие документы необходимо предоставить.

Такие дома предоставляются по месту фактического пребывания переселенца, обычно на период до одного года. При необходимости этот срок могут продлить, если у человека или семьи нет возможности найти другое жилье.

Установленная и минимальная норма площади бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области на каждого жителя должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о предоставлении жилья принимается на основе балльной системы оценки потребностей.

Предпочтение при поселении имеют:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные женщины;

люди с инвалидностью или утратившие трудоспособность;

пенсионеры, дом которых был разрушен или непригоден для проживания.

Как встать на учет?

Чтобы получить временное жилье, необходимо подать заявку в один из следующих органов:

центра предоставления административных услуг (ЦНАП);

исполнительного органа местного совета;

районной государственной администрации

После обращения на семью или отдельное лицо открывают учетное дело и присваивают индивидуальный номер.

Необходимые документы:

копии паспортов и документов, подтверждающих гражданство;

справка ВПЛ;

документы, подтверждающие родственные связи;

копия ИНН;

подтверждение приоритетного права (при наличии).

Повреждение или разрушение дома допускается подтвердить письменным заявлением членов семьи.

Когда могут отказать?

Во взятии на учет отказывают только в двух случаях:

если представлен неполный пакет документов;

если предоставленные данные недостоверны.

В случае несогласия с решением, заявитель имеет право обжаловать отказ в суде.

