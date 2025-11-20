Подорожание продуктов в Киевской области в ноябре 2025 уже почувствовали местные жители, сообщают аналитики Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина.

Рост цен охватил овощи, крупы и молочные изделия, заставляя потребителей более тщательно планировать бюджет.

Наибольший рост стоимости фиксируется среди свежих овощей. Огурцы гладкие сейчас стоят в среднем 138 гривен за килограмм, в то время как в октябре их цена составила 80,49 грн. Это самое заметное удорожание за месяц в сегменте продуктов.

Крупы повысились менее ощутимо. Пшено теперь продается по средней цене 29,53 грн/кг, что на 3,67 грн больше, чем в прошлом месяце. В сетях супермаркетов цены отличаются: Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50 грн.

Молочные товары тоже подорожали. Молоко "Яготинское" 2,6% объемом 900 мл в среднем стоит 60,98 грн. В разных магазинах наблюдаются вариации: Auchan – 57,90, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. Прирост составляет около 3,78 грн.

Эксперты рекомендуют потребителям сравнивать цены в разных торговых точках, пользоваться акциями и планировать покупки заранее. Подорожание продуктов в Киевской области продолжает влиять на расходы домохозяйств, так что подготовка и внимательный подход к закупкам становятся важными для сохранения семейного бюджета.

Одновременно в регионе действует программа бесплатной выдачи еды. С 10 ноября стартовала шестая волна пособия для 80 тысяч местных семей. Организаторы призывают не приходить всем сразу во избежание больших очередей и обеспечить равномерный доступ к наборам.

