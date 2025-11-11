Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати у Кривому Розі, там розпочалась шоста "хвиля" роздачі гуманітарної допомоги, пише Politeka.net.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
З 10 листопада стартувала шоста «хвиля» роздачі безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Допомогу отримають у Кривому Розі понад 80 тисяч місцевих сімей.
Від початку збройного конфлікту мешканцям Кривого Рогу вже видали понад 1 мільйон продовольчих наборів. Лише у 2025 році, під час п’яти попередніх «хвиль», допомогу отримали понад 220 тисяч сімей.
У рамках шостої «хвилі» продуктові набори зможуть отримати сім’ї таких категорій:
- пенсіонери з виплатами від 3 400 до 12 000 гривень (ти, хто отримує менші суми, отримували допомогу раніше);
- працівники закладів дошкільної освіти, незалежно від місця реєстрації;
- співробітники позашкільних освітніх установ;
- працівники закладів культури;
- працівники загальноосвітніх шкіл, крім педагогів, а також співробітники господарської групи, створеної при управліннях та відділах освіти районних виконкомів.
Міська влада також нагадує, що видача продовольчих наборів для тих, хто не зміг отримати допомогу у четверту та п’яту «хвилі», продовжується.
На фото нижче ви можете ознайомитись з адресами пунктів, де видають безкоштовні продукти для пенсіонерів:
Враховуючи велику кількість одержувачів наборів у цю хвилю, не варто всім приходити в перші дні видачі, щоб не створювати черги і стояти в них. Наборів, як завжди, вистачить на всіх.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.