Враховуючи велику кількість одержувачів безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області, не слід усім приходити в перші дні видачі.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати у Кривому Розі, там розпочалась шоста "хвиля" роздачі гуманітарної допомоги, пише Politeka.net.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

З 10 листопада стартувала шоста «хвиля» роздачі безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Допомогу отримають у Кривому Розі понад 80 тисяч місцевих сімей.

Від початку збройного конфлікту мешканцям Кривого Рогу вже видали понад 1 мільйон продовольчих наборів. Лише у 2025 році, під час п’яти попередніх «хвиль», допомогу отримали понад 220 тисяч сімей.

У рамках шостої «хвилі» продуктові набори зможуть отримати сім’ї таких категорій:

пенсіонери з виплатами від 3 400 до 12 000 гривень (ти, хто отримує менші суми, отримували допомогу раніше);

працівники закладів дошкільної освіти, незалежно від місця реєстрації;

співробітники позашкільних освітніх установ;

працівники закладів культури;

працівники загальноосвітніх шкіл, крім педагогів, а також співробітники господарської групи, створеної при управліннях та відділах освіти районних виконкомів.

Міська влада також нагадує, що видача продовольчих наборів для тих, хто не зміг отримати допомогу у четверту та п’яту «хвилі», продовжується.

На фото нижче ви можете ознайомитись з адресами пунктів, де видають безкоштовні продукти для пенсіонерів:

Враховуючи велику кількість одержувачів наборів у цю хвилю, не варто всім приходити в перші дні видачі, щоб не створювати черги і стояти в них. Наборів, як завжди, вистачить на всіх.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.