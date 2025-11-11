Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить в Кривом Роге, там началась шестая "волна" раздачи гуманитарной помощи, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
С 10 ноября стартовала шестая волна раздачи бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области. Помощь получат в Кривом Роге более 80 тысяч местных семей.
С начала вооруженного конфликта жителям Кривого Рога уже выдали более 1 миллиона продовольственных наборов. Только в 2025 году, во время пяти предыдущих «волн», помощь получили более 220 тысяч семей.
В рамках шестой «волны» продуктовые наборы смогут получить семьи следующих категорий:
- пенсионеры с выплатами от 3 400 до 12 000 гривен (те, кто получает меньшие суммы, получали пособие раньше);
- работники заведений дошкольного образования, независимо от места регистрации;
- сотрудники внешкольных образовательных учреждений;
- работники заведений культуры;
- работники общеобразовательных школ кроме педагогов, а также сотрудники хозяйственной группы, созданной при управлениях и отделах образования районных исполкомов.
Городские власти также напоминают, что выдача продовольственных наборов для тех, кто не смог получить помощь в четвертую и пятую «волны», продолжается.
На фото ниже можно ознакомиться с адресами пунктов, где выдают бесплатные продукты для пенсионеров:
Учитывая большое количество получателей наборов в эту волну, не следует всем приходить в первые дни выдачи, чтобы не создавать очереди и стоять в них. Наборов, как обычно, хватит на всех.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.