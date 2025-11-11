Учитывая большое количество получателей бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области не следует всем приходить в первые дни выдачи.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить в Кривом Роге, там началась шестая "волна" раздачи гуманитарной помощи, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

С 10 ноября стартовала шестая волна раздачи бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области. Помощь получат в Кривом Роге более 80 тысяч местных семей.

С начала вооруженного конфликта жителям Кривого Рога уже выдали более 1 миллиона продовольственных наборов. Только в 2025 году, во время пяти предыдущих «волн», помощь получили более 220 тысяч семей.

В рамках шестой «волны» продуктовые наборы смогут получить семьи следующих категорий:

пенсионеры с выплатами от 3 400 до 12 000 гривен (те, кто получает меньшие суммы, получали пособие раньше);

работники заведений дошкольного образования, независимо от места регистрации;

сотрудники внешкольных образовательных учреждений;

работники заведений культуры;

работники общеобразовательных школ кроме педагогов, а также сотрудники хозяйственной группы, созданной при управлениях и отделах образования районных исполкомов.

Городские власти также напоминают, что выдача продовольственных наборов для тех, кто не смог получить помощь в четвертую и пятую «волны», продолжается.

На фото ниже можно ознакомиться с адресами пунктов, где выдают бесплатные продукты для пенсионеров:

Учитывая большое количество получателей наборов в эту волну, не следует всем приходить в первые дни выдачи, чтобы не создавать очереди и стоять в них. Наборов, как обычно, хватит на всех.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.