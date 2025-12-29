Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує впливати на повсякденні витрати мешканців.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває, найбільше зростання зафіксовано у бакалії, молочних виробах та овочах, повідомляє Politeka.

Актуальу інформацію про цю ситуацію українцям надає портал Мінфін.

Аналітики пояснюють це сезонними коливаннями та підвищенням логістичних витрат.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% (250 г) тепер у середньому коштує 43,70 грн. У магазинах Auchan вартість складає 42,40, Novus — 42,99, а Megamarket пропонує 45,70. Для порівняння, у листопаді середня вартість становила 42,55, тобто за місяць зростання склало 0,17.

Пшоно подорожчало до 32,87 грн за кілограм. Auchan продає його за 33,90, Metro — 32,50, а Megamarket — 32,20. У листопаді середній цінник був 29,79, тож підвищення за місяць склало 2,47.

Найбільше подорожчали помідори «Сливка». Їхня середня вартість досягла 162,10 грн за кілограм. У Megamarket ціна сягнула 194,40, Novus пропонує 129,00, Auchan — 162,90. У листопаді середнє значення становило 133,91 грн, тож подорожчання за місяць перевищило 30 гривень.

Експерти відзначають, що різниця у розцінках між мережами пояснюється логістикою, попитом та обсягами постачання. Для багатьох родин підвищення вартості основних продуктів відчутне, особливо для пенсіонерів та домогосподарств з низьким доходом.

Таким чином, подорожчання продуктів у Харківській області продовжує впливати на повсякденні витрати мешканців. Фахівці радять планувати покупки та порівнювати ціни у різних супермаркетах для економії коштів.

Мешканцям радять слідкувати за акціями та спеціальними пропозиціями, щоб зменшити витрати на продукти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала,Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: яку конкретно підтримку надають