Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается, наибольший рост зафиксирован в бакалеи, молочных изделиях и овощах, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин.

Аналитики объясняют это сезонными колебаниями и повышением логистических затрат.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% (250 г) теперь в среднем стоит 43,70 грн. В магазинах Auchan стоимость составляет 42,40, Novus – 42,99, а Megamarket предлагает 45,70. Для сравнения, в ноябре средняя стоимость составила 42,55, то есть за месяц рост составил 0,17.

Пшено подорожало до 32,87 грн за килограмм. Auchan продает его за 33,90, Metro – 32,50, а Megamarket – 32,20. В ноябре средний ценник был 29,79, так что повышение за месяц составило 2,47.

Больше всего подорожали помидоры «Сливка». Их средняя стоимость достигла 162,10 грн. за килограмм. В Megamarket цена достигла 194,40, Novus предлагает 129,00, Auchan – 162,90. В ноябре среднее значение составило 133,91 грн., поэтому подорожание за месяц превысило 30 гривен.

Эксперты отмечают, что разница в расценках между сетями объясняется логистикой, спросом и объемами снабжения. Для многих семей повышение стоимости основных продуктов ощутимо, особенно для пенсионеров и домохозяйств с низким доходом.

Таким образом, подорожание продуктов в Харьковской области продолжает влиять на ежедневные расходы жителей. Специалисты советуют планировать покупки и сравнивать цены в разных супермаркетах для экономии средств.

Жителям советуют следить за акциями и специальными предложениями, чтобы снизить затраты на продукты.

