Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области требует внимательного контроля со стороны получателей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области может прекращаться при покупке жилья по определенным законом обстоятельствам, сообщает Politeka.

Выплаты регулируются постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года, устанавливающим условия начисления и прекращения социальной поддержки.

Документ определяет основания, по которым средства не предоставляются или могут быть досрочно отменены. Одной из основных причин является покупка квартиры, дома или земельного участка. Помощь может прекращаться, если кто-либо из членов семьи приобрел недвижимость на сумму более 100 тысяч гривен в течение трех месяцев до обращения или при получении выплат.

Специалисты обращают внимание, что значение имеет не только цена объекта. Часто решающим становится факт владения жильем, независимо от даты покупки. Юристы отмечают, что соцподдержку могут остановить, если жилье находится вне регионов активных боевых действий или на территории с официально определенной датой завершения оккупации.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Органы соцзащиты анализируют состав семьи, местонахождение объекта и соответствие критериям, предусмотренным правительственными постановлениями.

Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области нуждается в внимательном контроле со стороны получателей. Эксперты советуют заранее консультироваться с профильными службами перед покупкой или оформлением недвижимости во избежание риска потери выплат.

Кроме того, в Харьковской области можно получить гуманитарную помощь. Поддержка оказывается людям, пострадавшим от войны и принадлежащим к одной из уязвимых категорий.

