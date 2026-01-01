Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Рени готовится к повышению тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

С 1 января 2026 года в Рене изменятся тарифы на водоснабжение и водоотвод из-за роста минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, сообщает Politeka.

По новым расчетам, кубический метр воды будет стоить 38,87 грн, что на 7,2% выше действующей цены — 36,26 грн. Водоотведение подорожает на 17,4%, до 47,62 грн. за кубометр по сравнению с 40,56 грн.

В КП "Водоканал" Ренийского городского совета объясняют, что предыдущие ставки покрывали лишь 91% реальных затрат предприятия. Индексация минимальной зарплаты до 8647, повышение прожиточного минимума до 3328 гривен и рост цен на электроэнергию сделали обновление тарифов необходимым для бесперебойной работы систем.

В следующем году планируется предоставление более 478 тысяч м³ воды и 255 тысяч м канализационных услуг. Жители в 2025 году отказались от повышения и создали инициативную группу. Тогда городской совет оставил льготную цену — 27 гривен за 1 м³ воды и стоков, а разницу компенсировали из местного бюджета.

Специалисты рекомендуют проверять показатели счетчиков и экономить ресурсы, чтобы смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Кроме того, в Одесской области тоже дорожают продукты. Средние цены на основные товары потребительской корзины показывают стабильный рост. Эксперты советуют отслеживать предложения сетей, сравнивать стоимость и планировать закупки, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

