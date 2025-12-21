Подорожчання продуктів у Одеській області впливає на щоденні витрати жителів регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

За даними на 16 грудня 2025 року, середні ціни на основні товари споживчого кошика показують стабільне зростання.

Молочка продовжує дорожчати. Масло «Селянське» 72,5% (200 г) у середньому коштує 120,23 грн. Найдешевше його пропонує Auchan — 114 гривень, найдорожче — Metro, де розцінки досягають 125 гривень. Минулого місяця середня вартість становила 117,51, тож за місяць відбулося подорожчання на 2,18.

Серед бакалії гречка залишається популярною. Кілограм цього продукту в середньому коштує 45,13 грн. Megamarket пропонує 56,20, Novus — 40,89, а Auchan — 38,30. Порівняно з листопадом, вартість зросла на 1,56, що відображає невеликий, але помітний тренд підвищення вартості круп.

Овочевий сегмент також зазнав змін. Кілограм буряка наразі коштує 10,20 грн. Найдешевший варіант доступний у Metro — 6,90, найдорожчий — Megamarket, де товар продають по 16,20. У середньому ціна підвищилася на 0,16 за місяць.

Аналіз індексу споживчих розцінок за останні 30 днів демонструє, що молочні продукти та крупи зросли більш помітно, ніж овочі, а розкид цін у різних магазинах залишається значним. Експерти радять відстежувати пропозиції мереж, порівнювати вартість та планувати закупівлі, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

Таким чином, подорожчання продуктів у Одеській області відображає загальну тенденцію зростання цін у регіоні та вимагає уважного підходу до покупок.

