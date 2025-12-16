Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області передбачена в межах урядової програми зимової підтримки.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області має на меті підтримати найбільш вразливі категорії в проходженні холодних місяців без додаткових фінансових потрясінь, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надається в рамках програми «Тепла зима», затвердженої Кабінетом Міністрів України постановою від 05.11.2025 №1433, і охоплює зимовий період 2025 2026 років.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень, яку можна використати лише на базові потреби. Рішення про запуск даної ініціативи ухвалили з урахуванням складної соціально економічної ситуації.

Отримати кошти можуть діти з малозабезпечених сімей, малюки під опікою або піклуванням, діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сімʼях чи дитячих будинках сімейного типу, а також неповнолітні та дорослі з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Окремо програмою передбачена підтримка одиноких літніх людей, для яких зростання витрат взимку є особливо відчутним. Саме для цих категорій і передбачена грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області.

Виплата є одноразовою і становить 6 500 гривень на одну особу. Кошти зараховуються безготівково на спеціальний поточний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка» і можуть використовуватися протягом 180 календарних днів з моменту зарахування.

Витратити ці гроші дозволено виключно на придбання одягу, взуття та лікарських засобів у торговельних закладах і аптеках, що працюють на території України та відповідають визначеним категоріям діяльності.

