Графік відключення світла в Кіровоградській області на 17 грудня сформований з урахуванням технічних потреб і чинного законодавства.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 17 грудня оприлюднили енергетики у зв’язку з плановими роботами та заходами щодо споживачів-боржників у кількох громадах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Кіровоградобленерго.

За даними обленерго, обмеження електропостачання триватимуть з 09:00 до 17:00 і охоплять населені пункти, які обслуговують Бобринецькі, Онуфріївські та Олександрівські електромережі.

У місті Бобринка відключення можливі на вулицях Торговій, Центральній та Шкільній. Світла тимчасово не буде у будинках із різними діапазонами номерів, зокрема в центральній частині населеного пункту.

У селі Чарівне роботи зачеплять значну кількість домогосподарств. Обмеження заплановані на вулицях Миру, Новій, Молодіжній, Піньковського та Шкільній, де перелік адрес включає десятки житлових будівель.

У Василівці без електроенергії можуть залишитися споживачі на вулицях Братів Лисенко та Центральній. У цьому населеному пункті відключення пов’язані з заходами щодо боржників.

В Олександрівці електропостачання призупинять за індивідуальними заявами. Обмеження можливі у провулках Єдності, Перемоги та Південному, а також на вулиці Свободи, де перелік охоплює як приватні будинки, так і багатоквартирну забудову.

Енергетики наголошують, що графік відключення світла в Кіровоградській області на 17 грудня сформований з урахуванням технічних потреб і чинного законодавства. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до перерв, зарядити необхідні пристрої та стежити за оновленнями від місцевих РЕМ.

