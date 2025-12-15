Для українців формують та видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

У Харкові ВПО та пенсіонери мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності громадської організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Ініціатива спрямована на підтримку мешканців міста, які опинилися у складних життєвих умовах. Основним завданням проєкту є забезпечення безкоштовними продуктами ВПО та пенсіонерів в Харкові — саме ці категорії найбільш гостро відчувають фінансові труднощі в нинішній соціально-економічній ситуації. Окрему увагу організатори приділяють багатодітним родинам і малозабезпеченим харків’янам.

Ключовим напрямом роботи «Їжа Харків’янам» є формування та видача продуктових наборів. Окрім харчів, отримувачам також надають засоби гігієни, побутові речі та інші товари першої необхідності. Такий комплексний підхід дозволяє частково закрити базові потреби людей і зменшити їхнє щоденне навантаження.

Для отримання допомоги необхідно попередньо пройти онлайн-реєстрацію. Заявку можна подати через офіційний сайт організації або її сторінки в соціальних мережах Instagram і Telegram. Після опрацювання анкети заявника інформують про конкретну дату та час відвідування пункту видачі, де можна особисто отримати гуманітарний набір.

Видача допомоги здійснюється виключно в офлайн-форматі — поштове або кур’єрське доставлення не передбачене. Забрати продуктовий пакет можна особисто за наявності оригіналів необхідних документів або через довірену особу.

Наразі допомога надається одноразово, однак організатори не виключають можливих змін у правилах у майбутньому. Умови залежатимуть від наявних ресурсів і кількості звернень. Мешканцям Харкова радять регулярно стежити за оновленнями на офіційних сторінках проєкту, щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію про гуманітарну підтримку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.