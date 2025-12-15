Новий графік руху поїздів зі Львова почав діяти з 14 грудня і приніс пасажирам одразу кілька важливих змін, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів зі Львова передбачає оновлення регіональних, приміських і міських маршрутів, а також запуск додаткових рейсів, повідомляє Politeka.

Як проінформувала пресслужба залізничної компанії, новий графік руху поїздів зі Львова має зробити подорожі Західною Україною зручнішими та передбачуванішими.

Основний акцент цього разу зроблено саме на західних напрямках, які традиційно мають високий пасажиропотік, особливо у туристичний сезон.

У компанії пояснили, що новий графік руху поїздів зі Львова означає розширення мережі подорожей за рахунок регулярних регіональних рейсів.

Зокрема, запускається зручне сполучення між нашим обласним центром і Ворохтою, яке має частково розвантажити пасажирські склади далекого сполучення, що курсують у напрямку Карпат.

Це такі рейси: №808/807 Львів – Ворохта 10:51 – 14:19, №808/807 Ворохта – Львів 16:38 – 20:26, №810/809 Львів – Ворохта 15:51 – 20:20, №810/809 Ворохта – Львів 06:10 – 10:07.

Окрему увагу приділили і волинському напрямку. У межах оновлення розкладу запроваджуються додаткові маршрути до Ковеля: №840 Львів – Ковель 05:20 – 08:42, №841 Ковель – Львів 09:42 – 13:07, №842 Львів – Ковель 14:10 – 17:33, №843 Ковель – Львів 18:33 – 22:00.

Крім того, є й загальноукраїнські зміни. З 14 грудня почали курсувати прямі регіональні рейси за маршрутом Житомир-Київ-Конотоп у модернізованих електропоїздах.

Це рішення спрямоване на покращення міжрегіонального сполучення та скорочення часу в дорозі без зайвих пересадок.

Ще одним важливим кроком стало відновлення повного кільця Київської міської електрички. Уперше за останні три роки розклад цього маршруту зазнав комплексного оновлення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.