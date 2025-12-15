З'явилося попередження для українців та введено графіки відключення світла в Київській області на 16 грудня.

У Київській області 16 грудня запроваджено планові графіки відключення світла, що пов’язано з проведенням масштабних ремонтних робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Згідно з оприлюдненими графіками відключення світла в Київській області на 16 грудня, у низці населених пунктів області можливі тривалі перерви в електропостачанні, які в окремих випадках триватимуть до дванадцяти годин.

Так, у Гатному 16 грудня заплановано кілька етапів робіт. Зокрема, з 08:00 до 20:00 електроенергію вимикатимуть на таких вулицях:

Абрикосова, Андріївська, Археологічна, Б. Хмельницького, Берегова, Ботанічна, В. Швеця, Валовня, Виноградна, Володимирська, Гоголя, Грушевського, Дорошенка, Зелена, Зоряна, Інститутська, Калинова, Кармелюка, Квітнева, Кібернетична, Кленова, Котовського, Коцюбинського, Курганна, Лугова, М. Валовня, Марченка, Незалежна, Незалежності, Одеська, Південна, Північна, Прикордонна, Райдужна, Салютна, Святкова, Симоненко, Сірка, Солов’їна, Сонячна, Теремська, Тополева, Травнева, Трояндова, Українки Лесі, Чумацька, Швеця, Шляхова, Юності, Я. Мудрого, Яблунева, Янчука, пров. Зелений, пров. Одеський, пров. Райдужний, пров. Ягідний.

Крім того, цього ж дня у місті Боярка діятимуть додаткові обмеження з 08:00 до 20:00 на вул. Коновальця Євгена.

Ще один блок планових відключень у селі Русанів передбачений у період з 09:30 до 15:30, коли світло буде відсутнє на низці вулиць:

Жовтнева, Зоряна, Л.Українки, Набережна, Нова, Першотравнева, Прилужна, Франка, Чорних Запорожців, Яворова, пров. Франка.

Планові знеструмлення торкнуться й інших населених пунктів. Зокрема, у селі Димівка електропостачання буде тимчасово припинене з 09:30 до 15:30 на вулицях:

Першотравнева, Привітна.

Також у селі Перше Травня цього дня заплановано капітальний ремонт електромереж. У зв’язку з цим з 09:30 до 15:30 електроенергії не буде на визначених вулицях:

1-го Травня, Хуторська, Чепурна.

Мешканців Київської області закликають заздалегідь врахувати графіки відключень, підготуватися до тимчасових незручностей і завчасно зарядити необхідні електроприлади. Роботи проводяться з метою підвищення надійності електромереж і стабільності електропостачання в регіоні.

