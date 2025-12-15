Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області доступне завдяки державній підтримці, міжнародним грантам та соціальним програмам

Українці можуть скористатися безкоштовним житлом для переселенців у Одеській області через кілька державних програм, повідомляє Politeka.

Зокрема, на пільгову домівку можуть розраховувати військові, внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих захисників та громадяни, чий будинок було зруйновано через війну. Надання регулюється законом України про житловий фонд соціального призначення, проте процес отримання потребує тривалого збору документів та очікування.

Для ВПО держава пропонує нове житло у тилових регіонах України коштом іноземної допомоги або службові квартири на тимчасовій основі. Пріоритет надається сім’ям з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Військовим пропонують новобудови або відновлений дім за кошти бюджету або донорів.

«єВідновлення» спрямована на ВПО та громадян, чий будинок постраждав від війни, і передбачає компенсації у вигляді сертифікатів на нову домівку або коштів на будівництво. «єОселя» розрахована на військових, медиків, педагогів та науковців і надає іпотеку під 3%, тоді як для інших громадян ставка становить 7%.

Максимальна площа дому за цією програмою – 52,5 м² на одну особу та додатково 21 м² на кожного члена сім’ї. Програма «Доступне житло» підтримує тих, хто потребує покращення умов проживання, дозволяючи відшкодувати до 30% вартості квартири, а решту покрити власними коштами або кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Одеській області доступне завдяки державній підтримці, міжнародним грантам та соціальним програмам, що враховують потреби різних категорій населення та допомагають людям отримати дах над головою в умовах воєнного часу та переселення.

