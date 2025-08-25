Місцевим мешканцям варто враховувати новий графік поїздів в Одеській області, адже він вплине на перевезення в регіоні.

Новий графік поїздів в Одеській області вступив у дію з 19 серпня і передбачає оновлення руху приміських поїздів у напрямках Одеса, Вапнярка, Балта та Помічна, повідомляє Politeka.

Як інформують в Телеграм-каналі пресслужби "Укрзалізниці", новий графік поїздів в Одеській області стосується маршрутів приміських електричок та пасажирських складів від Одеси до Подільська, далі до Вапнярки і по напрямку до Помічної.

Елекритчки безпосередньо з Одеси – це класичні електропоїзди, тоді як на інших напрямках курсують приміські склади з двох до чотирьох звичайних вагонів з сидячими місцями під локомотивною тягою.

Іноді один і той самий електропоїзд обслуговує маршрут до Вапнярки, але за розкладом це виглядає як два окремих рейси.

Приміський №6254 сполученням Одеса-Головна – Подільськ відправляється о 10:30 і прибуває о 14:28. На дільниці до Вапнярки курсує окремий №6252, що відправляється о 14:35 і прибуває о 17:09.

Також призначено №6271 зі сполученням Балта – Подільськ, відправлення з Балти о 13:33 і прибуття до кінцевої о 14:09 з проміжними зупинками на станціях Обхідна, Побережжя та Миколаївка. Далі він продовжує маршрут як №6252.

Новий графік поїздів в Одеській області також стосується напрямку Подільськ – Помічна та зворотніх маршрутів. Так, №6276 відправляється о 14:44 і прибуває на станцію Помічна о 19:30.

Зворотний №6273 вирушає о 06:20 і доїжджає до кінцевої о 11:33, після чого продовжує шлях як №6257 до обласного центру. Щоденний приміський №6257 курсує з Подільська до обласного центру, з виїздом о 11:36 та доїздом до кінцевої о 15:31.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни