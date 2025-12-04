Подорожчання продуктів у Харківській області вже позначається на сімейних витратах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Найбільше підвищення торкнулося овочів, круп та молочних виробів, змушуючи мешканців уважніше планувати покупки.

Серед овочів помітно подорожчали рожеві помідори. Середня вартість кілограма у листопаді становила 179 гривень, тоді як на початку місяця ціна була 147,26 грн. У магазинах Novus вони продаються по 179, Metro — 136,26.

Крупи залишаються стабільними, але демонструють невелике зростання. Пшоно коштує в середньому 30,40 грн за кілограм, тоді як на початку місяця його продавали за 29,79. Розбіжності між мережами: Auchan — 29,50, Megamarket — 32,20, Metro — 29,50.

Молочні продукти показують змішану динаміку. Масло «Яготинське» 73% 200 г коштує в середньому 115,72 грн, що на 0,69 грн більше порівняно з початком листопада. У Novus воно доступне по 114, Metro — 118,56, Auchan — 114,60.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Харківській області спричинене сезонними чинниками, підвищенням логістичних витрат та нерівномірністю постачань. Споживачам радять порівнювати ціни у різних магазинах та планувати покупки заздалегідь, щоб мінімізувати вплив на бюджет.

Також рекомендується відстежувати акційні пропозиції та сезонні знижки, щоб оптимізувати витрати на продукти.

Крім того, у регіоні спостерігається дефіцит продукції. Врожай меду по країні у 2025 році склав лише 25–35% від середньорічного показника, що посилює нестачу товару та впливає на роздрібні ціни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: хто може звернутись за виплатами, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Харкові: на яких вакансіях пропонують від 30 тисяч на місяць.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харківській області: яких товарів не вистачає на ринку.