Ринок вступає у фазу нестабільності, де попит суттєво перевищує пропозицію, що створює передумови для подальшого дефіциту продуктів у Харківській області.

У Харківській області спостерігається дефіцит деяких продуктів, які традиційно присутні на столах українців, повідомляють аналітики Politeka.net.

Про це розповіли аналітики.

Фахівці зазначають, що найбільш помітним є зростання цін на тепличні огірки, що пов’язано з обмеженою пропозицією на внутрішньому ринку. Поєднання дефіциту овочів та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж створює передумови для подальшого підвищення цін.

Зараз на тепличних господарствах огірки реалізуються за ціною від 85 до 110 гривень за кілограм, що приблизно на 10 відсотків вище порівняно з минулим тижнем. Таку динаміку експерти пояснюють активними закупівлями торговельних мереж, які віддають перевагу високоякісній продукції. Це дає виробникам можливість коригувати ціни відповідно до рівня попиту.

Ще одним фактором, що стимулює подорожчання, є скорочення обсягів пропозиції. Більшість тепличних комбінатів країни вже завершують сезон реалізації основної хвилі врожаю, через що на ринку залишається менше доступної продукції. У таких умовах, коли попит перевищує пропозицію, підвищення цін виглядає цілком закономірним.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку тепличних помідорів. Вартість томатів підвищується вже третій тиждень поспіль, головною причиною цього є зменшення обсягів поставок з тепличних підприємств. Виробники не виключають, що у разі, якщо обсяги пропозиції не зростуть найближчими тижнями, а дефіцит продуктів у Харківській області збережеться, ціни на овочі продовжать зростати.

Таким чином, ринок тепличних овочів у регіоні вступає у фазу нестабільності, де попит суттєво перевищує пропозицію, що створює передумови для подальшого подорожчання продукції.

