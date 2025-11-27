Жителям рекомендують слідкувати за актуальними змінами графіку відключення світла в Чернігівській області на 28 листопада можна на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 28 листопада передбачає тимчасове відключення електроенергії у деяких населених пунктах для проведення ремонтних робіт на повітряних лініях, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному сайті Остерської громади.

У Чернігівському районі, зокрема в Остерській громаді, планові роботи відбудуться в селах Євминка та Крехаїв. Вимкнення електропостачання заплановано з 09:00 до 16:00.

У Євминці без струму залишаться мешканці вулиць Київська (294–337) та Насосна, будинок 1. У Крехаїві тимчасові обмеження торкнуться вулиць 1 Травня, Березнева, Богданенка, Гайова, Глинище, Деснянська, Європейська, Лесі Українки, Лиса Гора, Лисинівська, Лісова, Літочки, Лугова, Молодіжна, Москаленко, Набережна, Наталії Земної, Незалежності, Озерна, Партизанська, Рожок, Садова, Свято-Троїцька, Солов'їна, Шевченка, а також провулків Бригадного, Європейського, Лісового, Пісчаного, Садового, Солов'їного та Шкільного.

Причиною відключення є роботи на повітряній лінії електропередачі, що спрямовані на покращення надійності електропостачання регіону. Енергетики радять мешканцям завчасно підготуватися та користуватися альтернативними джерелами освітлення та електроживлення. Також варто вимкнути з розеток усю важливу техніку та подбати про запаси їжі.

Жителям також рекомендують слідкувати за актуальними змінами графіку відключення світла в Чернігівській області на 28 листопада можна на офіційних ресурсах Чернігівобленерго та місцевої громади. Планові ремонтні роботи допоможуть уникнути аварій у майбутньому та підвищити стабільність електропостачання у регіоні.

