Новий графік руху поїздів в Чернігівській області запрацював з 26 листопада, зміни торкнулися кількох експресів, що курсують в регіоні, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Тимчасово введено новий графік руху поїздів в Чернігівській області. Зміни діятимуть у період з 26 листопада до 13 грудня. Пасажирам рекомендують заздалегідь ознайомитися з оновленим розкладом, щоб вчасно планувати свої поїздки та уникнути незручностей.

У цей період за новим графіком курсуватимуть такі рейси.

Експрес №6310, що прямує за маршрутом Чернігів – Ніжин, вирушатиме з початкової станції о 17:45. На кінцеву станцію він прибуватиме о 19:28. Раніше цей рейс вирушав о 17:19 і прибував о 18:52, тож час відправлення і прибуття буде зміщено більш ніж на двадцять хвилин.

Експрес №6460, який курсує за напрямком Ніжин – Конотоп-Пасажирський, також змінює час вирушання. З початкової станції він відправлятиметься о 19:40 та прибуватиме на кінцеву о 21:40. Для порівняння, за попереднім розкладом цей поїзд вирушав о 19:18 та прибував о 21:18.

Обласна залізнична служба наголошує, що новий графік руху поїздів в Чернігівській області є тимчасовим та запроваджений для оптимізації проїзду на окремих ділянках залізниці. Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями офіційного розкладу, особливо тих, хто регулярно користується зазначеними маршрутами у вечірні години.

Нагадаємо також, що у Чернігові обговорюють можливе підвищення вартості проїзду в міському транспорті. Робоча група при міській раді розглянула пропозиції перевізників і напрацювала власні рекомендації.

Проєктні розміри: готівка – 17 грн, банківська картка – 17 також, транспортна картка – 15, дитячий без змін – 5 і виробничий – 15.

