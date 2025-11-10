Пенсіонери у Чернігівській області часто хочуть зберегти дохід, тому шукають роботу навіть після виходу на заслужений відпочинок.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області дає можливість працевлаштуватися для тих, хто хоче залишатися активним, спілкуватися з людьми та отримувати стабільну зарплату, повідомляє Politeka.

Як свідчать пропозиції на сайті work.ua, на місцевому ринку праці з’явилося кілька цікавих вакансій, які не потребують надмірних фізичних зусиль і гарантують офіційне працевлаштування.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області нині представлена у різних сферах, зокрема у фармацевтиці, логістиці та сільському господарстві.

Одна з відкритих вакансій - фармацевт в мережі «Аптека 911». Роботодавець пропонує зарплату від 18 000 до 25 000, залежно від досвіду.

В обов’язки входить консультування клієнтів, контроль реалізації лікарських засобів і ведення документації. Головне для кандидатів - уважність, комунікабельність і бажання навчатися.

Ще одна вакансія підійде тим, хто шукає фізичну, але не надто складну роботу для пенсіонерів у Чернігівській області. Агроцентр «Світ Рослин» запрошує різноробочого на склад. Оплата праці становить 15 000 на місяць плюс додаткові виплати за перепрацювання.

Зміна триває з 8:00 до 17:00, 5 днів на тиждень. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування і своєчасну оплату. До обов’язків входить приймання, навантаження, вивантаження та переміщення товарів, а також підтримання порядку на складі.

Також актуальною є позиція вантажника в компанії «Нова пошта». Заробітна плата становить 16 000 із виплатами двічі на місяць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.