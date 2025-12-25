Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області набирає чинності з 1 січня 2026 року у Коломиї, повідомляє Politeka.

Тепер одна поїздка у громадському транспорті коштуватиме 15 гривень. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради 23 грудня.

Попередня пропозиція підвищити тариф до 20 гривень у грудні 2025 року не отримала підтримки. Депутат Володимир Андріїшин запропонував компромісну ціну 15 гривень, щоб забезпечити перевізникам тимчасову стабільність та можливість конструктивно працювати з міською радою. За це рішення проголосували 23 депутати.

Пільгові перевезення та дитячі тарифи залишилися без змін: для школярів поїздка коштує 5 гривень, а талони для пільгових категорій — 10 гривень. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що у бюджеті на 2026 рік заклали 7 мільйонів гривень для компенсації цих тарифів. Востаннє тарифи переглядали у 2022 році.

Перевізники заявляють, що навіть нова ціна не покриває витрат. Микола Ковталюк пояснив, що зросли податки, технічне обслуговування, страхування, пальне та мінімальні зарплати водіїв. За його словами, більшість пасажирів зараз мають пільги, тож платоспроможних людей залишається мало.

Водій Ігор додає, що через невеликий потік пасажирів у місті маршрути часто збиткові. “Увечері треба заправитися — інколи навіть грошей на солярку не вистачає. Більшість пасажирів — пенсіонери. З такою кількістю людей нинішня ціна не виправдовує себе”, — зазначив він.

Водночас водійка Дарина Вацик вважає підвищення нормальним через зростання цін на все. “Що 10 гривень, що 15 — це невеликі гроші. Тим більше, що талони для певних груп все ж є”, — сказала вона.

Місцеві жителі сприйняли підвищення по-різному. Пенсіонерка Марія Данилів зазначає, що її пенсії у 3 тисячі гривень вистачає з труднощами, тож підвищення суттєво б’є по бюджету сім’ї. Коломиянка Іванна Гришук підкреслює, що нова ціна не відповідає стану автобусів та рівню сервісу.

“У маленькому місті одна зупинка за 15 гривень — забагато. Автобуси старі, брудні, крісла зношені. Водії часто агресивні. Зарплати мінімальні, ціни ростуть на все. Це несправедливо для пасажирів”, — сказала вона.

Таким чином, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стало реальністю для Коломиї, викликаючи дискусії серед мешканців та перевізників про баланс між тарифами та якістю послуг.

