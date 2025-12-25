Подорожание проезда в Ивано-Франковской области вступает в силу с 1 января 2026 года в Коломне, сообщает Politeka.

Теперь одна поездка в общественном транспорте обойдется в 15 гривен. Решение было принято на заседании исполнительного комитета горсовета 23 декабря.

Предыдущее предложение повысить тариф до 20 гривен в декабре 2025 года не получило поддержки. Депутат Владимир Андриишин предложил компромиссную цену 15 гривен, чтобы обеспечить перевозчикам временную стабильность и конструктивно работать с городским советом. За это решение проголосовали 23 депутата.

Льготные перевозки и детские тарифы остались без изменений: для школьников поездка стоит 5 гривен, а талоны для льготных категорий – 10 гривен. Мэр Богдан Станиславский отметил, что в бюджете на 2026 год заложили 7 миллионов гривен для компенсации этих тарифов. Последний раз тарифы пересматривались в 2022 году.

Перевозчики заявляют, что даже новенькая стоимость не покрывает издержек. Николай Ковталюк объяснил, что выросли налоги, техническое обслуживание, страхование, горючее и минимальные зарплаты водителей. По его словам, большинство пассажиров сейчас имеют льготы, так что платежеспособных людей остается мало.

Водитель Игорь добавляет, что из-за небольшого потока пассажиров в городе маршруты часто убыточны. "Вечером нужно заправиться - иногда даже денег на солярку не хватает. Большинство пассажиров - пенсионеры. С таким количеством людей нынешняя цена не оправдывает себя" , - отметил он.

В то же время водитель Дарья Вацик считает повышение нормальным из-за роста цен на все. "Что 10 гривен, что 15 - это небольшие деньги. Тем более что талоны для определенных групп все же есть", - сказала она.

Местные жители восприняли повышение по-разному. Пенсионерка Мария Данилов отмечает, что ее пенсии в 3 тысячи гривен хватает с трудом, поэтому повышение существенно бьет по бюджету семьи. Коломыянка Иванна Гришук подчеркивает, что новая цена не соответствует состоянию автобусов и уровню сервиса.

"В маленьком городе одна остановка за 15 гривен - слишком много. Автобусы старые, грязные, кресла изношенные. Водители часто агрессивны. Зарплаты минимальны, цены растут на все. Это несправедливо для пассажиров" , - сказала она.

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области стало реальностью для Коломыи, вызывая дискуссии среди жителей и перевозчиков о балансе между тарифами и качеством услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.