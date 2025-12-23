Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске, уменьшение нагрузки на основную сеть общественного транспорта.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске действует на рождественские праздники, изменения касаются нескольких маршрутов, которыми пользуются жители и гости города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Telegram-канале коммунального предприятия "Электроавтотранс".

В предрождественский период и во время праздничных дней из города Ивано-Франковска в городское кладбище, расположенное в селе Чукаловка, будет организовано дополнительное автобусное сообщение.

Для обеспечения удобного доезда для жителей города дополнительные автобусные маршруты вводятся 23, 24 и 25 декабря. В указанные дни в городское кладбище будут курсировать следующие автобусы: автобус № 41, соединяющий микрорайон Каскад с Онкологическим диспансером, а также автобус № 55, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту автостанция № 2 — село Драгомирчане.

Перевозка пассажиров дополнительными рейсами будет осуществляться во временном промежутке с 9:00 до 16:00, что позволит жителям города беспрепятственно посетить места захоронений в период повышенного пассажиропотока. В коммунальном предприятии отмечают, что новый график движения транспорта в Ивано-Франковске - уменьшение нагрузки на основную сеть общественного транспорта и обеспечение комфортных условий для пассажиров в праздничные дни.

Кроме этого, Укрзализныця сообщила об изменении маршрутов пассажирских поездов из-за серьезной аварии вблизи Коростеня на Житомирщине.

Измененным графиком курсируют поезда западного и международного направлений, в том числе рейсы в Ивано-Франковск: №707, №43/49, №707П.

