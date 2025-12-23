Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську діятимена на різдвяні свята, зміни стосуються кількох маршрутів, якими користуються жителі та гості міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у Telegram-каналі комунального підприємства "Електроавтотранс".

У передріздвяний період та під час святкових днів з міста Івано-Франківська до міського кладовища, розташованого в селі Чукалівка, буде організовано додаткове автобусне сполучення.

З метою забезпечення зручного доїзду для мешканців міста додаткові автобусні маршрути запроваджуються 23, 24 та 25 грудня. У зазначені дні до міського кладовища курсуватимуть такі автобуси: автобус № 41, який сполучає мікрорайон Каскад з Онкологічним диспансером, а також автобус № 55, що здійснює перевезення пасажирів за маршрутом автостанція № 2 — село Драгомирчани.

Перевезення пасажирів додатковими рейсами здійснюватиметься у часовому проміжку з 9:00 до 16:00, що дасть змогу жителям міста безперешкодно відвідати місця поховань у період підвищеного пасажиропотоку. У комунальному підприємстві зазначають, що новий графік руху транспорту в Івано-Франківську має на меті зменшення навантаження на основну мережу громадського транспорту та забезпечення комфортних умов для пасажирів у святкові дні.

Крім цього, Укрзалізниця повідомила про зміну маршрутів пасажирських поїздів через серйозну аварію поблизу Коростеня на Житомирщині.

Зміненим графіком курсують поїзди західного та міжнародного напрямків, зокрема рейси до Івано-Франківська: №707, №43/49, №707П.

