Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Запорізькій області на 26 грудня.

Графіки відключення світла в Запорізькій області на 26 грудня вводяться в окремих населених пунктах регіону через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Мешканцям радять ознайомитись з графіками відключення світла в Запорізькій області на 26 грудня.

З 9 до 17 години (8 годин поспіль) запланований ремонт електрообладнання селі Михайлівське. Такі обмеження стосуються будинків, що знаходяться за адресами:

Зарічна, 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 37, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 5, 53, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 9, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 64, 66, 70, 72, 74, 78а, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92А, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 101, 103, 105, 107, 119, 121, 123, 125, 127, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 81а, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 99.

Через плановий ремонт із 9:00 до 17:00 знеструмлять село Софіївка на вулицях:

Вишнева: 2, 3а, 4, 6, 8, 1Б, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 7, 9, 26, 31, 34, 38, 30, 18

Зарічна: 6, 7, 8

Каменотерсянська: 13, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 64, 66, 70, 72, 74

Лікарняна: 1, 10, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 3, 4, 7, 8

Лісова: 14, 23

Магістральна: 17, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 14, 18, 20

Молодіжна: 12, 16, 18, 20, 21, 23, 17, 11, 12/1, 13, 14, 15, 7, 8, 1, 2

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Паркова: 22, 24, 26, 28

Піщана: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 8

Польова: 2

Садова: 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Українська: 19, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 4, 7, 9, 21, 26, 28, 30, 32

Центральна: 10, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 38, 47, 5, 51, 55, 6, 7, 9, 11

Чарівна: 14, 1, 19, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 23, 6, 8

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 6, 7

пров. Першотравневий: 15, 1, 10, 12, 14, 2, 7, 8, 9

Крім цього варто бути готовими до обмежень жителям села Берестове. Знеструмлення триватимуть з 9 до 17 години за адресами:

Миру: 2, 4, 6

Українська: 12, 18, 2, 22, 24, 26, 32, 34, 4, 46, 6, 8, 30, 36, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 74, 80, 82, 86, 88, 10, 16, 70, 72

Чарівна: 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 14, 3, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 8, 16, 18, 22, 24

пров. Торговий: 2, 4, 49

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла на 26 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

