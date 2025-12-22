Програма продовжує діяти, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі та надаючи всебічну підтримку.

У Запоріжжі розпочався експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які потребують додаткової підтримки, зокрема після тривалого медичного догляду.

За інформацією Міністерства соціальної політики, програма передбачає безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців. Витрати покриваються державним бюджетом.

Учасники отримують:

домівку з усіма необхідними умовами для комфортного перебування;

можливість самостійно організовувати побут та готувати;

допомогу у веденні господарства та підтримку соціальних навичок;

сприяння у подоланні складних життєвих ситуацій;

доступ до фахівців або служб за потреби, незалежно від форми власності приміщення.

Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг із відповідного Реєстру. Вони відповідають критеріям Кабінету Міністрів та мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання послуг.

Міністерство підкреслює, що головна мета програми не обмежується тимчасовим розміщенням людей, які втратили житло через війну. Основне завдання — відновлення самостійності, стабільності та почуття безпеки, створення умов для повноцінного повсякденного життя.

Програма продовжує діяти, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі та надаючи всебічну підтримку тим, хто цього потребує, допомагаючи адаптуватися та відчути соціальну захищеність.

Мешканці міста можуть вже зараз звертатися до відповідних служб, щоб отримати детальну інформацію та подати заявку на участь у проєкті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.