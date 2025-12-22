Программа продолжает действовать, обеспечивая бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье и оказывая всестороннюю поддержку.

В Запорожье начался экспериментальный проект по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в дополнительной поддержке, в частности после длительного медицинского ухода.

По информации Министерства социальной политики, программа предусматривает бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев. Расходы покрываются государственным бюджетом.

Участники получают:

дом со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания;

возможность самостоятельно организовывать быт и готовить;

помощь в ведении хозяйства и поддержку социальных навыков;

содействие в преодолении сложных жизненных ситуаций;

доступ к специалистам или службам при необходимости, независимо от формы собственности помещения.

Проживание для маломобильных ВПЛ обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг из соответствующего Реестра. Они отвечают критериям Кабинета Министров и имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления услуг.

Министерство подчеркивает, что главная цель программы не ограничивается временным размещением людей, лишившихся жилья из-за войны. Основная задача – восстановление самостоятельности, стабильности и чувства безопасности, создание условий для полноценной повседневной жизни.

Программа продолжает действовать, обеспечивая бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье и оказывая всестороннюю поддержку нуждающимся, помогая адаптироваться и почувствовать социальную защищенность.

Жители города могут уже сейчас обращаться в соответствующие службы, чтобы получить подробную информацию и подать заявку на участие в проекте.

