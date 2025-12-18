Для комфортного использования новой системы оплаты проезда в Запорожье советуют заблаговременно проверять состояние счета и обновление приложения.

В Запорожье заработала новая система оплаты проезда, позволяющая жителям пользоваться цифровой картой «Сечь Общая» без пластиковых носителей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Электронная версия транспортного билета теперь доступна напрямую через мобильное приложение EasyPay. Ранее покупка была доступна только в терминалах по ул. Школьной, 2, при этом стоимость осталась 60 гривен.

В салонах общественного транспорта установлены QR-коды. Пассажиру достаточно отсканировать код по телефону, чтобы сумма поездки автоматически списалась с электронной карты, привязанной к приложению.

Систему электронного билета E-Pass внедряет компания ООО «ИЗИ СОФТ», входящая в финтех-группу EasyPay. Для использования карты необходимо скачать программу, выбрать город Запорожье, перейти в раздел «Транспорт», выбрать тип карты «Общая» и подтвердить покупку.

Жители, уже имеющие физические носители — общие, студенческие, школьные или льготные, — могут добавить их в программу. После оцифровки пластиковые носители больше не требуются, ведь все данные хранятся в телефоне.

Оплата проезда производится мгновенно: QR-код сканируют камерой или сканером в программе, выбирают карту для расчета и подтверждают оплату. Билет действителен 75 минут в пределах одного транспортного средства, при пересадке нужно купить новый.

Пополнение баланса возможно без комиссий в приложении EasyPay, на официальном сайте и более чем в 100 терминалах по городу.

Для комфортного использования новой системы оплаты проезда в Запорожье советуют заблаговременно проверять состояние счета и обновление приложения, чтобы поездки проходили быстро и без сбоев.

