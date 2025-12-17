"Черниговоблэнерго" внедряет графики отключения света на 18 декабря в Черниговской области.

В Черниговской области на 18 декабря запланировано введение графиков плановых отключений света, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Информацию о планируемых обесточениях обнародовали несколько территориальных общин региона. Энергетики заранее предупреждают жителей о возможных временных перебоях с электроснабжением в течение дня, поскольку часть оборудования придется вывести с работы по проведению технического обслуживания и ремонта.

График отключения света на 18 декабря в Черниговской области охватывает сразу несколько населенных пунктов области.

В частности, в населенном пункте Евмынка из-за ремонта воздушной линии электропередач электроснабжение будет временно прекращено с 10:00 до 16:00. Обесточение коснется отдельных улиц:

Перемогы 1, 10, 11, 11А, 11Б, 14, 15, 16, 17, 3, 46, 7, 8, 9

Киевская 212, 212А, 214, 218;

Коцюбынского 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 1Б, 2, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 5;

Привитна 10, 2, 3, 4, 6, 8, 9

В часовой промежуток с 8:00 до 17:00 возможны перерывы в подаче электроэнергии также в населенном пункте Нехаивка. Свет будут временно выключать на отдельных улицах.

Братьев Галичей 1,12А,7;

Лебедын 5;

Набережна 18;

Оболонська 19,26,27,36,38,65;

Пивденна.

Кроме того, у Шабалынив электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 17:00. Причиной является выполнение плановых ремонтных работ на объектах электросети, что может привести к перебоям в подаче света по отдельным адресам:

Богдановской 1, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 35, 37, 4, 41, 42, 43 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 8;

Вышнева 1, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 1А, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 33, 34 40, 42, 43, 5, 6, 7, 9;

Грыценко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 3 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53А, 6, 7, 8, 9;

Деснянська 1, 10, 100, 103, 104, 107, 109, 11, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 122, 2 13, 132, 134, 138, 140, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 24, 258, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 36 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 68, 7, 71, 73 82, 86, 87, 88, 89, 9, 92, 93, 94, 96, 98, 99;

Довженко 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

1, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 36, 4, 5, 6, 8, 9;

Мыру 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 75, 9;

Мысенко 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 3 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 7 73, 74, 75, 76, 77, 8, 80, 9;

Перемогы 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 57;

Сонячна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 4 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 61, 8, 9;

Центральна 1, 10, 101, 102, 103, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 11, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 12 124, 125, 126, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 145, 148, 148А, 149, 15, 15 154, 155, 156, 157, 158, 158Б, 158В, 159, 16, 160, 160/1, 160Б, 161, 163, 166, 167, 168, 170, 7 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 2, 201, 202, 202 209, 21, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 3 2 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 25, 250, 251, 253, 254, 257, 258, 259, 26, 260, 261, 26 267, 268, 269, 27, 272, 274, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47, 55 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 81, 82, 84, 89, 9 96, 97, 98, 99;

Ювилейна 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 79 75, 77, 77А, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 9, 90, 92.

Плановые работы продлятся и в населенном пункте Городыще. Здесь обесточивание ожидается с 08:00 до 17:00. Отключение коснутся части улиц и отдельных потребителей, указанных в графике:

Берегова 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 33, 4, 6, 8, 9;

Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 7, 8, 9,

Гагарина;

Центральна 11

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черниговской области: украинцам рассказали о тревожных тенденциях на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому в первую очередь предоставят выплаты, перечень категорий.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где именно можно иметь от 18 тысяч в месяц.