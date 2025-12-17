В Хмельницкой области официально объявили о повышении тарифов на воду, которое вступит в силу в начале 2026 года, сообщает Politeka.

По данным местного исполкома изменения стали результатом анализа затрат на электроэнергию, материалы и обслуживание сетей. Цель – обеспечить стабильную подачу воды для всех потребителей и поддерживать систему в надлежащем состоянии.

Новые тарифы предусматривают 34,14 грн. за кубометр подачи и 62,76 грн. за отвод стоков. Для сравнения, предыдущие цены составили 21,30 и 45 гривен соответственно. Рост стоимости коснется преимущественно домохозяйств, активно пользующихся централизованной сетью.

Последнее повышение тарифов для населения произошло в августе 2023 года, а для организаций в апреле 2025-го. Городские власти подчеркивают, что новая система расчетов одинакова для всех категорий пользователей и гарантирует прозрачность начислений.

Представители общества подчеркивают, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области позволит избежать перебоев в водоснабжении, обновить техническое оборудование и продолжить модернизацию сетей. Специалисты советуют жителям учесть новые цены при составлении бюджета на следующий год.

К слову, о повышении тарифов на коммунальные услуги также сообщили в Николаевской области. Оно произошло на основе расчетов, учитывающих рост стоимости энергоресурсов, транспортировку и содержание инфраструктуры.

Для централизованного отопления от атомной электростанции расценка выросла на 19,57 грн. или на 12,3% по сравнению с предыдущим и составляет 167,73 грн. за 1 Гкал без НДС.

