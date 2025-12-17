Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может затронуть жителей Болградской общины уже с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

КП «Горводоканал» официально предоставило документы на государственный сайт общины о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов. Окончательное решение примет исполком Болградского городского совета после рассмотрения общественных замечаний, которые можно подать в течение 7 дней.

Вода и канализация

Согласно проекту тарифы на водоснабжение вырастут с 36,04 до 40,98 грн/м³, а на водоотвод — с 34,18 до 37,10 грн/м³. В сумме куб воды с канализацией подорожает на несколько гривен. Рост объясняют повышением затрат на электроэнергию (+15,7%), дизельное топливо (+6–10%), реагенты для дезинфекции (+75%) и минимальную заработную плату (+8%).

Вывоз мусора

Наибольший рост ожидается управление бытовыми отходами — на 21,6%. Для жильцов многоквартирных домов тариф предлагают поднять с 34,58 до 42,05 грн/мес. на человека. В частном секторе сумма вырастет с 37,90 до 46,08 гривен/мес., а для предприятий и бюджетных учреждений с 207,10 до 251,90 м³.

Сравнение с соседями

Даже после повышения тарифы в Болграде остаются ниже, чем во многих других общинах Одесской области. К примеру, в Килии вода стоит 61,82 грн/м³, канализация — 55,43м³. За услуги по вывозу мусора жители Измаила платят 62 гривны за мес., а Вилково – 47,38.

История повышений

За последние годы Болградское общество несколько раз поднимало тарифы. Наиболее заметные изменения произошли в 2023-2024 годах: вода и канализация уже росли до 36,04 и 34,18 грн/м³ соответственно, а услуги по вывозу мусора - до 37-34 мес. на человека.

Что это значит для жильцов

Для обычной семьи в квартире повышение тарифов означает увеличение ежемесячных платежей, особенно по мусору. В то же время, Болград пока не входит в число самых дорогих общин Одесщины. Для коммунального предприятия изменения помогут покрыть реальные затраты и избежать накопления долгов.

Заключение

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области – это реакция на рост расходов, а не попытка дополнительного заработка. Окончательное решение по новым суммам примет исполком, и от этого будет зависеть, какими станут платежки с 1 января 2026 года.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.