Облэнерго предупреждает о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области в среду, 17 декабря 2025 года.

В некоторых населенных пунктах Харьковской области 17 декабря 2025 будут проводить ремонтные работы в электросетях и применят дополнительные графики отключения света , пишет Politeka.

Эти ограничения будут действовать дополнительно к почасовым стабилизационным и возможным аварийным обесточениям.

В частности, специальные графики отключения света 17 декабря будут применять в пределах обслуживания Богодуховского района электрических сетей, сообщает Politeka. С 9:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Богодухов (ул. Художественная, 8 Марта, Виталия Сахно, Героев Энергетиков, Железнодорожная, Преображенская, пер. Воздвиженский, 8 Марта, Круглый);

Винницкие Иваны (Мира, Победы, Харьковская);

Степное (Вишневая, Тыквы);

Кленово (Богодуховская, Ивана Конопельца, Заводская, Мальченки, Молодежная, Новая, Садовая, Центральная);

Крисино (Задорожная, Заречная, Новоселовка, Восточная, Харьковская, Центральная);

Максимовка (Дачная, Школьная);

Заозерное (Лесная);

Новоселовка (Новоселовская);

Таверовка (Пустая, Таверовская).

В селе Павловка дополнительные графики отключения света 17 декабря планируются с 9:00 до 20:00 для домов по улицам Мира, Яровая, Дубовое, переулку Молодежный. Также частичные обесточивания с 9 до 20 часов в среду возможны в селе Кручик.

О других возможных обесточениях в регионе на этот день энергетики могут объявить позже, следите за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго.

