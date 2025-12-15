В некоторых общинах Харьковской области во вторник, 16 декабря 2025 года, будут применять дополнительные графики отключения света.

Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Харьковской области на 16 декабря 2025 года во время проведения плановых ремонтных работ, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света, по данным облэнерго, коснутся Богодуховского района электросетей в Харьковской области. 16 декабря ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроснабжения частично останутся жители ряда населенных пунктов:

Богодухов (ул. Привокзальная Слободка);

Кручик (Залужанская, Зеленая, Лесная, Сосновая, Шевченко, Школьная, пер. Лесной, Школьный, Шевченко, Зеленый, Сосновый);

Павловка (Береговая, Высокое, Дубовое, Кооперативная, Луговая, Мира, Песчаная, Центральная, Школьная и ряд переулков);

Семенов Яр (Лесная, Константиновка, Солнечная);

Заброды (Центральная, пер. Полевой);

Шаровка (Лесная, Луговая, Санаторская, Сосновая, Центральная, Богдана Хмельницкого, Василия Емца, Николаевская, Николая Макаренко, Мира, Молодежная, Набережная, Победы, Света, Фиалковская, Школьная).

Кроме того, в Богодуховской общине ограничения электроснабжения будут действовать с 9 до 20 часов в селе Сенное (ул. Полевая, Садовая, Центральная, Космическая, Набережная, Южная, пер. Восточный), сообщает Politeka.

А на территории Люботинского городского общества в Харьковской области дополнительные графики отключения света 16 декабря будут применять с 9:00 до 16:45 в поселке Барчаны для некоторых домов по улицам Караванская, Любицкая, Петропавловская, переулкам Любицкий, Караванский, тупику Петропавловский.

