Для украинцев формируют и выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

В Харькове ВПЛ и пенсионеры имеют возможность получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности общественной организации «Еда Харьковчанам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей города, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Основной задачей проекта является обеспечение бесплатными продуктами ВПЛ и пенсионеров в Харькове — именно эти категории наиболее остро испытывают финансовые трудности в нынешней социально-экономической ситуации. Особое внимание организаторы уделяют многодетным семьям и малоимущим харьковчанам.

Ключевым направлением работы «Еда Харьковчанам» есть формирование и выдача продуктовых наборов. Кроме продуктов питания, получателям также предоставляют средства гигиены, бытовые вещи и другие товары первой необходимости. Такой комплексный подход позволяет частично закрыть базовые потребности людей и снизить их ежедневную нагрузку.

Для получения помощи необходимо предварительно пройти онлайн-регистрацию. Заявку можно подать через официальный сайт организации или ее странички в социальных сетях Instagram и Telegram. После обработки анкеты заявителя информируют о конкретной дате и времени посещения пункта выдачи, где можно получить гуманитарный набор.

Выдача помощи осуществляется исключительно в оффлайн-формате – почтовая или курьерская доставка не предусмотрена. Забрать продуктовый пакет можно лично при наличии оригиналов необходимых документов или через доверенное лицо.

В настоящее время помощь оказывается единовременно, однако организаторы не исключают возможных изменений в правилах в будущем. Условия будут зависеть от имеющихся ресурсов и количества обращений. Жителям Харькова советуют регулярно следить за обновлениями на официальных страницах проекта, чтобы получать актуальную информацию о гуманитарной поддержке.

