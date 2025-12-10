Специалист подчеркнул, что нынешняя структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейший рост цен и дефицит продуктов в Харьковской области.

В этом сезоне возможен дефицит продуктов в Харьковской области и других регионах Украины, что может способствовать повышению цен в магазинах и на базарах, пишет Politeka.net.

Глава Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский раскрыл детали.

По его словам, в 2025/26 маркетинговом году прогнозируемое производство пшеницы составит около 21 миллиона тонн, из которых продовольственной — всего 10,3 миллиона тонн. При этом зерно первого и второго класса, необходимое для изготовления муки хлебопекарного качества, ожидается на уровне всего 1,7 миллиона тонн. А это в свою очередь приведет к дефициту продуктов в Харьковской области и других регионах Украины, которые производятся из муки.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция между внутренними переработчиками и экспортерами за высококачественную пшеницу уже заметно растет.

Дополнительным фактором давления на рынок становится и стратегия аграриев: имея возможность хранить зерно в течение нескольких лет, они не спешат продавать его, ожидая более выгодной конъюнктуры. Все это создает риски стабильности цен и доступности муки и хлебобулочной продукции для населения.

Отдельно Родион Рыбчинский обратил внимание на ситуацию с рожью. Собственно производство этой культуры в Украине не способно удовлетворить внутренний спрос, что приведет к дефициту продукции в Харьковской области и других регионов Украины. В сезоне 2025/26 ожидается импорт около 9 тысяч тонн ржи, тогда как в прошлом году этот показатель составлял всего 1,6 тысяч тонн. Это свидетельствует о формировании стойкого дефицита сырья.

Специалист подчеркнул, что нынешняя структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейший рост цен на муку и хлеб. По его убеждению, дефицит зерна первого и второго класса уже сейчас определяет перспективы работы отрасли, а проблемы доступности продовольственной пшеницы создают серьезные риски для продовольственной безопасности страны.

Источник: Elevatorist.com.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: некоторым украинцам могут отказать в льготе и изменить размер выплат.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как получить квартиру в 2025 году, пошаговая инструкция.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Харькове: как можно получить денежные надбавки.