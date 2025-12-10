Новая система оплаты за проезд во Львовской области призвана сделать передвижение местных жителей более удобным.

В общественном транспорте Дрогобыча начала действовать новая система оплаты за проезд во Львовской области, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Дрогобычского городского совета, новая система оплаты за проезд во Львовской области позволяет пассажирам оплачивать поездки через QR-коды.

С 10 октября каждый, кто заходит в автобус, может быстро приобрести билет через приложение EasyPay, не используя наличные деньги. Новая система оплаты за проезд во Львовской области также позволяет рассчитываться банковской картой или списать поездку с «Карты Дрогобычанина», предварительно добавленной в приложение.

Важно отметить, что после обновления тарифов выгоднее всего оплачивать поездку «Картой Дрогобычанина». Стоимость остается 15 грн, если используется данная карта.

При оплате банковской картой тариф составляет уже 18 гривен, а наличными поездка стоит 20. Приобрести «Карту Дрогобычанина» можно в сети маркетов «Семь-23». С начала октября жители города приобрели уже 427 карт, и эта цифра ежедневно растет.

Чтобы воспользоваться купить билет в общественном транспорте через QR-код, в мобильном телефоне должно быть установлено приложение EasyPay, а в настройках аккаунта выбрано «г. Дрогобыч».

При оплате банковской картой нужно открыть камеру или сканер в приложении, отсканировать QR-код в салоне, выбрать количество билетов и нажать «К оплате». После этого билет автоматически валидируется.

Для оплаты через карту жителя Дрогобычской территориальной громады следует открыть камеру, сканировать QR-код в транспорте, выбрать карту для списания поездки, подтвердить транзакцию и показать приобретенный билет водителю.

